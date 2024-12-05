Бывший председатель ЕК считает, что Евросоюзу было бы полезно право вето в СБ ООН

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Евросоюзу для усиления влияния в мире было бы полезно получить от Франции доступ к ядерному арсеналу и к имеющемуся у Парижа праву вето в СБ ООН, заявил на Веронском евразийском экономическом форуме в Рас-эль-Хайме бывший председатель Еврокомиссии Романо Проди.

Сейчас, по его мнению, Евросоюзу сложно играть заметную роль в мире, так как две ведущие страны испытают сложности: Германия - экономические, а Франция - политические.

"Без таких лидеров, которым бы помогали Италия, Испания, Польша, трудно иметь общеевропейскую внешнюю политику", - считает он.

Проди считает, что решить проблему лидерства, сделав ставку не на Париж и Берлин, а на относительно новых членов ЕС, нереально.