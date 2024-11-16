Участники саммита АТЭС высказали обеспокоенность ростом протекционизма в мировой экономике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры экономик стран-участниц форума АТЭС высказали обеспокоенность усилением протекционизма в международной торговле, сообщил журналистам вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Большое внимание уделялось тому, что сегодня идёт экономическая фрагментация, все это наблюдают. Очень большая обеспокоенность высказывалась тем, что экономики начинают защищаться одна от другой, вводятся протекционистские меры и это в свою очередь приводит к разрыву сложившихся глобальных цепочек создания стоимости", - прокомментировал замглавы российского правительства итоги состоявшейся в рамках саммита встречи лидеров экономик объединения.

Он отметил, что отказ от глобальной экономики и усиление протекционизма "отражается на эффективности экономик, производительности труда и приводит к тому, что усиливается расслоение между богатыми и бедными".

"Дискуссия строилась в значительной степени вокруг того, как те преимущества, которые даёт глобализация, могут использоваться для роста благосостояния людей", - добавил Оверчук.

Саммит АТЭС-2024 проходит 9-16 ноября в столице председательствующей в этом году в объединении Перу. Российскую делегацию, как и год назад, когда саммит проводился в Сан-Франциско, возглавляет Оверчук.

В субботу состоится финальная встреча лидеров АТЭС и принятие итоговой декларации.

АТЭС - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвует Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.