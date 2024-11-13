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Байден и Си Цзиньпин в субботу встретятся на полях саммита АТЭС в Перу

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин проведут переговоры 16 ноября "на полях" саммита лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), сообщает в среду Associated Press (AP) со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

"Высокопоставленный представитель администрации Байдена подтвердил планы провести встречу, когда лидеры будут находиться в Лиме (Перу) на саммите АТЭС", - информирует агентство.

По данным AP, Байден на встрече поднимет тему обеспокоенности США "в связи с поддержкой Пекином российского оборонно-промышленного комплекса". Также Байден и Си Цзиньпин обсудят проблемы кибербезопасности и необходимости поддержания связи между американскими и китайскими военными.

Представитель Белого дома добавил, что избранному президенту США Дональду Трампу после вступления в должность "нужно будет найти способы управлять сложными и запутанными отношениями" между Вашингтоном и Пекином.

В конце сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне обеспокоены военным сотрудничеством Китая и России.

"В беседе с (главой МИД КНР - ИФ) Ван И я указал на нашу большую обеспокоенность тем, что Китай поддерживает российскую военно-промышленную базу и тем самым продлевает конфликт на Украине", - отметил Блинкен на пресс-конференции.

Между тем, в Пекине неоднократно заявляли, что Китай не является стороной, вовлеченной в украинский кризис, и остается привержен миру и диалогу.

Джо Байден Перу Си Цзиньпин Китай США
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