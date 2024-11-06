Российскую делегацию на саммите АТЭС возглавит вице-премьер Оверчук

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Российскую делегацию на предстоящем в ноябре саммите АТЭС возглавит вице-премьер Алексей Оверчук, такое распоряжение подписал президент Владимир Путин.

"Направить в г.Лиму (Республика Перу) в период с 13 по 17 ноября 2024 года делегацию Российской Федерации во главе с заместителем председателя правительства Российской Федерации Оверчуком А.Л. для участия в работе саммита форума "Азиатско-тихоокеанское сотрудничество", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ежегодная встреча форума стран АТЭС пройдет в Перу 9-16 ноября. Страна в третий раз будет принимать саммит организации.

Год назад саммит принимали США в Сан-Франциско с 11 по 17 ноября. Тогда российскую делегацию также возглавлял Оверчук. В 2022 году встреча руководителей стран АТЭС проходила в Таиланде, во главе делегации из России был тогдашний первый вице-премьерАндрей Белоусов (с 2024 года - министр обороны).

Саммит АТЭС - форум 21 экономики Азиатско-Тихоокеанского региона для сотрудничества в области региональной торговли и либерализации капиталовложений. В нем участвует Австралия, Бруней, Канада, Индонезия, Япония, Республика Корея, Малайзия, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Таиланд, США, Тайвань, Гонконг, Китай, Мексика, Папуа - Новая Гвинея, Чили, Перу, Россия, Вьетнам.