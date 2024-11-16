Глава спецслужбы Абхазии заявил, что подчиняется действующему президенту
Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU -Служба государственной безопасности Абхазии работает в штатном режиме и подчиняется президенту страны Аслану Бжания, заявил информационному центру главы республики председатель СГБ Дмитрий Кучуберия.
"Все служащие СГБ верны присяге и выполняют свои служебные обязанности в соответствии с законом Службы государственной безопасности", - сказал он.
Ранее представители оппозиции заняли правительственные здания в Сухуме, требуя отставки президента.