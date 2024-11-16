Глава МВД Абхазии заявил, что подчиняется приказам президента

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут заявил, что подчиняется приказам президента Аслана Бжании и не собирается подавать в отставку.

"Никто никуда уходить не собирается. Вижу сегодня заявления, которые делают некоторые представители оппозиции о том, что, в частности, я должен подать в отставку, на что хочу заявить - у меня есть главнокомандующий, приказам которого я подчиняюсь", - сказал он журналистам.

Министр также отметил, что все ведомства в настоящее время работают в штатном режиме под руководством президента Аслана Бжания.

Ранее Бжания провел совещание в селе Тамыш с руководителями государственных ведомств и учреждений. Он пообещал, что ситуация в республике будет стабилизирована. Президент подчеркнул, что "вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий в Сухуме".

В субботу протестующие у здания администрации президента Абхазии отвергли предложение Бжании о проведении досрочных выборов и отказались покинуть правительственный комплекс. Лидеры оппозиции призвали собравшихся сторонников стоять с ними до отставки главы республики.