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Президент Абхазии пообещал стабилизировать ситуацию в республике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в селе Тамыш с руководителями государственных ведомств и учреждений.

"Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло", - заявил он.

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"Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы", - сказал Бжания.

Он подчеркнул, что "вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий в Сухуме".

По его словам, часть силовиков находится на своих рабочих местах.

Протесты оппозиции в Абхазии

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Абхазия Аслан Бжания
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