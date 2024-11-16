Президент Абхазии пообещал стабилизировать ситуацию в республике

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание в селе Тамыш с руководителями государственных ведомств и учреждений.

"Ситуация будет стабилизирована, мы все вернем в правовое русло", - заявил он.

"Несмотря на попытку совершения госпереворота, мы с вами продолжаем работать, переходим на усиленный режим несения службы", - сказал Бжания.

Он подчеркнул, что "вся страна контролируется законной властью, за исключением захваченных правительственных зданий в Сухуме".

По его словам, часть силовиков находится на своих рабочих местах.