Хуситы заявили, что атаковали дронами израильский Эйлат

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Йеменские мятежники-хуситы запустили беспилотники по объектам в израильском портовом городе Эйлат, заявил в субботу представитель движения генерал Яхья Сари.

"Подразделения БПЛА хуситов провели военную операцию против важного объекта израильского врага в районе Умм-Рашраш (старое название Эйлата - ИФ)", - сообщил он в социальной сети X.

Сари добавил, что операция прошла успешно, деталей не предоставил.

В это же время The Times of Israel пишет, что "Хезболла" поздно вечером запустила из Ливана около десяти ракет в сторону портового города Хайфа. Одна из них попала в здание на территории синагоги, нанеся серьезный ущерб.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против палестинского движения. Это привело к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировали атаки против Израиля и американских сил в Ираке и Сирии.