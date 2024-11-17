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Что случилось этой ночью: воскресенье, 17 ноября

Хуситы атакуют Эйлат, взрыв в заводском цеху Ижевска, землетрясение на Камчатке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Хуситы заявили, что атаковали дронами израильский Эйлат. Израиль нанес очередной удар по столице Ливана.

- В результате попадания БПЛА взрыв произошел в заводском цеху в Ижевске. Один пострадавший госпитализирован с травмой головы.

- Ночное землетрясение разбудило жителей Петропавловска-Камчатского. Угроза цунами не объявлялась.

- В США выявили первый случай заражения человека новым штаммом оспы обезьян. Он проходит лечение в больнице в Калифорнии.

- Угроза наводнения в Петербурге миновала. Дамба, закрытая накануне, открыта.

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