Си Цзиньпин заявил о готовности взаимодействовать с новой администрацией США

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов поддерживать контакты и сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа для развития отношений между двумя странами.

"Китай готов сотрудничать с новой администрацией США для поддержания контактов, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, с целью устойчивого развития китайско-американских отношений на благо двух народов", - цитируют журналисты заявление китайского лидера в начале встречи с действующим американским президентом Джо Байденом "на полях" АТЭС в Лиме.

Си Цзиньпин подчеркнул, что "цель Китая - стабильные, здоровые и устойчивые китайско-американские отношения - остается неизменной".

Он отметил что за последние четыре года они "переживали взлеты и падения", но, благодаря "плодотворному диалогу и сотрудничеству, оставались стабильными".

По словам Си Цзиньпина, отношения должны носить партнерский характер, следует "искать точки соприкосновения" и не откладывать урегулирование разногласий в долгий ящик. Тогда эти отношения могут "значительно продвинутся вперед".

"Но если мы будем воспринимать друг друга как соперники, жестоко конкурировать, стремиться навредить друг другу, мы испортим отношения или даже отбросим их назад", - сказал председатель КНР.

Со своей стороны, Байден заявил Си Цзиньпину, что "гордится прогрессом, которого мы оба достигли вместе". Он обратил внимание на восстановление связей между военными двух стран, сотрудничество в области искусственного интеллекта, борьбе с наркотиками.