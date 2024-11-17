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Песков допустил вероятность разговора Путина с Трампом, но пока сигналов об этом нет

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Контакты президента РФ Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом со временем могут состояться, но пока каких-либо сигналов в этом направлении нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Посмотрим, как будет развиваться в этом плане ситуация. Какие-то контакты, можно ожидать, состоятся. Когда это будет, предположить невозможно", - сказал он в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

У Пескова уточнили, есть ли какие-либо сигналы со стороны США в части организации потенциального телефонного разговора Путина и Трампа.

"Пока нет. При необходимости это все может очень оперативно быть организовано. Здесь проблем нет. Я думаю, как только эта необходимость возникнет, совпадет с двух сторон понимание необходимости такого общения, оно состоится", - сказал представитель Кремля.

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У пресс-секретаря президента РФ также уточнили, зачем, по его мнению, издание The Washington Post опубликовало информацию о том, что телефонный разговор состоялся уже на прошлой неделе.

"Это - загадочная история. Само издание утверждает, что они имеют железобетонные подтверждения того, что был этот разговор, и что без этого они бы не давали это сообщение. Соответственно, кто-то им подтвердил с американской стороны", - сказал Песков.

"Какие цели преследовал тот, кто подтвердил, или, может быть, он подтвердил по неопытности, по незнанию, трудно сказать. Но факт остается фактом - это является ничем иным, как газетной уткой", - добавил он.

Владимир Путин США Дональд Трамп Дмитрий Песков
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