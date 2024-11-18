В Париже заявили, что не меняли позицию по вопросу ударов вглубь РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Власти Франции по-прежнему не исключают, что могут выдать разрешение на применение ракет SCALP для ударов вглубь территории России, никаких новых решений по этой теме нет, заявил в понедельник глава МИД страны Жан-Ноэль Барро.

"Вы слышали, что президент Макрон 25 мая во дворце Мезеберг открыто сказал, что мы могли бы рассмотреть вопрос, разрешать ли наносить удары по тем местам, откуда русские в настоящее время атакуют украинскую территорию. Нет ничего нового по этому вопросу", - сказал Барро журналистам в Брюсселе, отвечая на вопрос про эти ракеты.

В воскресенье The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

Кроме того, накануне французская газета Le Figaro в статье о позиции Байдена по ATACMS утверждала, что ранее Париж и Лондон разрешили Киеву применять ракеты SCALP и Storm Shadow для ударов вглубь РФ. При этом издание подчёркивало, что американских ракет ATACMS у украинских военных больше, чем ракет из Франции и Великобритании.

При этом, по состоянию на понедельник, информация о, предположительно, выданном Парижем и Лондоном разрешении на сайте газеты уже отсутствует.