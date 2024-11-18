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Шольц заверил, что не намерен поставлять ракеты Taurus Украине

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что не собирается давать разрешения на передачу Украине ракет Taurus.

"Канцлер определил конкретные границы, которые он не хотел бы пересекать, четко заявив, что не намерен изменять эту позицию", - приводит в понедельник ЭФЭ слова представителя Шольца Вольфганга Бюхнера.

Он напомнил, что Шольц заявлял о "необходимости организации помощи (Украине), в том числе и военной, но так, чтобы это не вело к эскалации конфликта".

При этом он воздержался от комментариев, касающихся недавнего решения США позволить Украине использовать оружие для ударов по территории вглубь России.

Олаф Шольц США Украина Германия
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