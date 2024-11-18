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Германия поставит Украине 4 тыс. дронов-камикадзе, преодолевающих РЭБ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны ФРГ Борис Писториус в понедельник объявил о планах поставить Украине 4 тыс. барражирующих боеприпасов, сообщает EFE.

"Писториус подтвердил, что Германия начнет поэтапно поставлять Украине 4 тыс. дронов-камикадзе немецкого производства", - сообщает агентство.

По словам Писториуса, радиус действия этих БПЛА составляет 30 - 40 км, они "могут использоваться для поражения командных пунктов, логистических узлов и других объектов". Дроны также "обладают способностью преодолевать системы РЭБ противника".

Газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что дроны производятся немецкой компанией Helsing и управляются искусственным интеллектом.

Между тем, ранее в понедельник представитель канцлера ФРГ Олафа Шольца Вольфганг Бюхнер заявил, что Берлин не собирается давать разрешение на передачу Украине ракет Taurus.

"Канцлер определил конкретные границы, которые он не хотел бы пересекать, четко заявив, что не намерен изменять эту позицию", - отметил Бюхнер.

Он напомнил, что Шольц заявлял о "необходимости организации помощи Украине, в том числе и военной, но так, чтобы это не вело к эскалации конфликта".

Германия Украина
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