Министр обороны Германии не исключил саботаж в ситуации с разрывом кабеля связи

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и Германией не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий", заявил министр обороны Германии Борис Писториус перед заседанием министров обороны Евросоюза в Брюсселе. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы можем предположить, не зная, кто несет за это ответственность, что это были "гибридные" действия. И мы можем предположить, хоть и не знаем наверняка, что речь идет о саботаже", - сказал он и добавил, что разрыв необходимо тщательно расследовать, и Евросоюзу следует лучше защищать свою инфраструктуру.

18 ноября в Финляндии сообщили, что выявлена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прервались коммуникационные соединения, проходящие по нему.

Подводный кабель C-Lion1 - часть сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений.