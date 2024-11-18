Абхазское руководство и оппозиция договорились продолжить переговоры позже

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Участники переговоров по урегулированию политического кризиса в Абхазии взяли паузу, сообщает информационный центр президента республики.

В ходе переговоров стороны изложили друг другу свое видение выхода из сложившейся ситуации и договорились продолжить переговорный процесс позже, говорится в сообщении.

Ранее в понедельник сообщалось, что переговоры между представителями руководства республики и оппозиционными силами начались в министерстве обороны Абхазии