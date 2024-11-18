Премьер Абхазии сообщил, что работа почти всех министерств и ведомств налажена

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил что властям удалось наладить работу министерств и ведомств в республике.

"Сейчас практически все министерства и ведомства выполняют свои служебные обязанности. Их работа практически утром была блокирована, тогда как нужно было в течение короткого времени разблокировать для того, чтобы пошли выплаты, пенсии, пособия, другие действия, которые очень важны для сегодняшней ситуации. И к обеду в этом смысле обстановка была стабилизирована", - сказал он.

По словам премьера, "сейчас никаких таких проблем нет".

"Мы надеемся, что и завтра не будет подобного рода проблем, потому что это наносит серьёзный вред и серьёзный ущерб, усугубляет и так очень плохое настроение людей", - отметил Анкваб.

Ранее информационный центр президента республики сообщал, что вооруженные люди из числа оппозиционных сил не пускали сотрудников кабинета министров республики на рабочие места.