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Премьер Абхазии сообщил, что работа почти всех министерств и ведомств налажена

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил что властям удалось наладить работу министерств и ведомств в республике.

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"Сейчас практически все министерства и ведомства выполняют свои служебные обязанности. Их работа практически утром была блокирована, тогда как нужно было в течение короткого времени разблокировать для того, чтобы пошли выплаты, пенсии, пособия, другие действия, которые очень важны для сегодняшней ситуации. И к обеду в этом смысле обстановка была стабилизирована", - сказал он.

По словам премьера, "сейчас никаких таких проблем нет".

"Мы надеемся, что и завтра не будет подобного рода проблем, потому что это наносит серьёзный вред и серьёзный ущерб, усугубляет и так очень плохое настроение людей", - отметил Анкваб.

Ранее информационный центр президента республики сообщал, что вооруженные люди из числа оппозиционных сил не пускали сотрудников кабинета министров республики на рабочие места.

Хроника 12 – 18 ноября 2024 годаПротесты в Абхазии - 2024
Абхазия Александр Анкваб
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