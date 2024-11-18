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Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии

Оппозиция сообщила о начале переговоров с представителями руководства Абхазии
Сторонники оппозиции у здания парламента Абхазии в Сухуме
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Абхазии начались переговоры между представителями руководства республики и оппозиционными лидерами, направленные на разрешение кризиса, сообщил участникам протестной акции в понедельник вечером представитель Координационного штаба оппозиционных сил.

Он сообщил, что переговоры проходят в министерстве обороны республики. От руководства Абхазии в них участвуют вице-президент Бадра Гунба, глава государственного таможенного комитета Отар Хеция и член общественной палаты Давид Пилия.

От оппозиционных сил на переговорах присутствуют лидер "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, депутат парламента Кан Кварчия и один из лидеров оппозиции Леван Микаа.

Позже премьер-министр Абхазии Александр Анкваб заявил журналистам, что "компромиссы достигаются, прежде всего, путём переговоров".

"Они проходили сегодня в течение дня. И, надеюсь, в итоге будет информация, которая будет интересна для наших граждан", - сказал глава правительства.

Протесты оппозиции в Абхазии

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Хроника 12 – 18 ноября 2024 годаПротесты в Абхазии - 2024
Абхазия
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