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Страны ЕС сами будут определять позицию по применению западного оружия для ударов вглубь России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Решение о применении поставленного западными государствами Украине оружия для ударов вглубь территории РФ каждая страна будет принимать сама, заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

"Это решение национального уровня. Каждому государству-члену надлежит принимать свое. Сегодня мы не заняли общей позиции по этому вопросу. Каждая страна будет поступать так, как она пожелает", - сказал Боррель, отвечая на вопросы на пресс-конференции в Брюсселе вечером в понедельник после завершения Совета ЕС по иностранным делам.

"Но мы принимаем к сведению то, что американская администрация, долго заявлявшая "нет и нет", в конце концов сказала "да"", - добавил глава европейской дипломатии, комментируя сообщения о решении Белого дома разрешить Киеву применять оружие США по целям на территории России.

На пресс-конференции в понедельник Боррель подтвердил, что Украина получила разрешение США на удары вглубь России.

Жозеп Боррель США Украина
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