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Космический грузовик "Прогресс МС-27" покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-27", как ожидается, во вторник отстыкуется от Международной космической станции (МКС) для последующего затопления в Тихом океане.

По данным "Роскосмоса", корабль отстыкуется от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 15:53 по московскому времени.

В 19:43 по Москве корабль войдет в атмосферу Земли и разрушится. Несгораемые элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана в 2,7 тыс. км от города Веллингтон (Новая Зеландия) и в 6,7 тыс. км от города Сантьяго (Чили), сообщили в госкорпорации.

Космический грузовик "Прогресс МС-27" прибыл на МКС 1 июня 2024 года, доставив на станцию около 2,5 т груза.

МКС Тихий океан Роскосмос Прогресс МС-27
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