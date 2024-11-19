Лидеры G20 подтвердили приверженность достижению мира, свободного от ядерного оружия

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран G20 в принятой декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро высказались за достижение мира, свободного от ядерного оружия.

"Мы, лидеры G20, встретились в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября 2024 года для решения основных глобальных проблем и кризисов и содействия сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", - говорится в декларации, опубликованной на официальном сайте документа.

"Мы подтверждаем свою приверженность достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия, и более безопасного места для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - отметили лидеры G20.

Что касается продолжающихся конфликтов и войн, участники саммита сошлись во мнении, что " все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН".

Кроме того, лидеры стран G20 осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.

"Мирное разрешение конфликтов и усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение. Только в условиях мира мы сможем добиться устойчивости и процветания", - заявили они.

Встреча лидеров стран "Группы двадцати" проходит в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября.