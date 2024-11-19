Лидеры G20 заявили о единогласной поддержке прекращения огня в секторе Газа и Ливане

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры стран группы Двадцати (G20) в итоговой декларации заявили о единогласной поддержке прекращения огня в секторе Газа и Ливане.

"Мы едины в поддержке всеобъемлющего прекращения огня в Газе в соответствии с требованиями резолюции № 2735 Совбеза ООН и в Ливане, которая позволяет гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны "голубой линии", - говорится в документе.

Лидеры G20 выразили "глубокую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией" в секторе Газа и Ливане и подчеркнули "необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданского населения", а также потребовали "устранения всех препятствий на пути оказания гуманитарной помощи в широких масштабах".