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Шольц призвал G20 четче выражать позицию по украинскому и ближневосточному кризисам

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что в коммюнике стран G20 недостаточно ясно выражена их позиция по отношению к украинскому кризису и ближневосточному конфликту, сообщают западные СМИ.

"Этого слишком мало. Страны G20 не могут найти слов, чтобы дать понять, что ответственность за украинский кризис лежит на России", - заявил Шольц.

Кроме того, канцлер призвал делать более сильный акцент на том, что у Израиля есть право на самооборону, а также на "ответственности группировки ХАМАС за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке".

Лидеры стран G20 в декларации по итогам саммита в Рио-де-Жанейро, опубликованной в ночь 19 ноября, заявили, что поддерживают все конструктивные инициативы, направленные на решение украинского кризиса.

"Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, которые поддерживают всеобъемлющий, справедливый и прочный мир, соблюдение всех целей и принципов Устава ООН, для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами", - говорится в декларации.

Лидеры стран G20 также заявили о единогласной поддержке прекращения огня в секторе Газа и Ливане. Они выразили "глубокую озабоченность в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией" в секторе Газа и Ливане и подчеркнули "необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданского населения", а также потребовали "устранения всех препятствий на пути оказания гуманитарной помощи".

G20 Газа Ливан Олаф Шольц ХАМАС Израиль Украина
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