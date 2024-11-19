Во Франции хакеры украли данные полумиллиона клиентов Auchan

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Во Франции хакеры получили доступ к данным более чем 500 тысяч участников программы лояльности ритейлера Auchan, пишет Le Figaro. Компания уведомила об этом клиентов с помощью рассылке по электронной почте.

Злоумышленники не получили информацию о банковских счетах пострадавших, пароли и пин-коды, заверила компания. Однако у них оказались имена и фамилии клиентов, электронные и почтовые адреса, даты рождения, номера телефонов, номера карт лояльности и данные о суммах на этих картах.

В связи с этим Auchan усложнит процедуру вывода денег из виртуального кошелька на карте лояльности.