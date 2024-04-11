На юге России задержаны подозреваемые в краже данных сотрудников крупной IT-компании

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону и Сочи сотрудники МВД задержали двоих подозреваемых в краже базы персональных данных о сотрудниках одной из крупнейших IT-компаний и в попытке продать эти данные, сообщила пресс-служба МВД. В управлении СКР по Москве сообщили, что задержаны трое мужчин 1987, 1989 и 1999 года рождения.

По данным МВД, предполагаемые хакеры незаконно скопировали из базы компании больше 600 тысяч записей с персональными данными, а затем выложили их для продажи в даркнете.

По версии СК, фигуранты дела не позднее 14 ноября 2023 года, находясь на территории Ростовской области, вступили между собой в преступный сговор с целью дальнейшего незаконного личного обогащения. "Распределив преступные роли, обвиняемые незаконно завладели сведениями, составляющими коммерческую тайну крупнейшей организации, расположенной в столице. Заполучив базу данных, мужчины разместили в сети Интернет-объявление о ее продаже", - говорится в пресс-релизе СК.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 1 ст. 272 УК) и о незаконном получении и разглашении коммерческой тайны (ч. 3 ст. 183). Задержанным предъявлены обвинения, они оставлены на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По делу прошли обыски в Москве, Ростовской области Краснодарском крае. Дома у фигурантов дела изъяли "компьютерные системные блоки, внешние электронные носители информации, мобильные телефоны и сим-карты, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение", говорится в пресс-релизе МВД.

В задержании подозреваемых участвовали сотрудники Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, а также сотрудники управлений МВД по Москве, Ростовской области и Кубани.