Поиск

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура Швеции начала расследование повреждений подводного кабеля в Балтийском море, сообщает в среду издание The Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, следователи изучают, "какую роль мог сыграть сухогруз Yi Peng 3", зарегистрированный в Китае.

В миреМинистр обороны Германии не исключил саботаж в ситуации с разрывом кабеля связиЧитать подробнее

Согласно информации, предоставленной порталом MarineTraffic, которую приводит газета, данное судно проходило близ шведско-литовского и финско-немецкого подводного кабеля примерно в тот момент, когда были зафиксированы их повреждения в воскресенье и понедельник.

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и Германией не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий".

18 ноября в Финляндии сообщили, что выявлена неисправность в кабеле C-Lion1, проходящем от Сантахамина (Финляндия) до Ростока (Германия). В результате неисправности прервались коммуникационные соединения, проходящие по нему.

Подводный кабель C-Lion1 - часть сети государственной компании Cinia, занимающейся строительством оптоволоконных соединений.

Балтийское море Швеция КНР Финляндия Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Что случилось этой ночью: 20 ноября, среда

Трамп выдвинул Линду МакМахон на пост министра образования

SpaceX сообщила о новом успешном тестовом полете самой большой в мире ракеты

SpaceX сообщила о новом успешном тестовом полете самой большой в мире ракеты

МКС уклонилась от космического мусора

Трамп выдвинул руководителя финансовой фирмы Cantor Fitzgerald на пост главы Минторга

Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов

В Испании намерены ежегодно легализовывать 300 тысяч мигрантов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });