Пентагон не подтвердил сообщения о разрешении Киеву наносить удары вглубь РФ американским оружием

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал Украине использование американских ракет для ударов вглубь российской территории.

"На данный момент мне нечего объявить или подтвердить. Если нам будет чем поделиться с общественностью, мы это сделаем", - сказала она на брифинге в ответ на просьбы журналистов "рассказать о решении снять ограничения на применение ракет ATACMS для украинцев".

Сингх тем не менее заявила, что США "с самого начала обеспечивают Украину всем необходимым" и продолжат оказывать поддержку Киеву с учетом его "краткосрочных и долгосрочных потребностей".

Чиновник, отвечая на вопросы, связанные с утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным новой доктриной ядерного сдерживания, заявила, что Вашингтоне не видят "никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на территории Украины", но намерены "продолжать следить за этим".

"Мы также не видим необходимости в каких-либо изменениях в нашей собственной ядерной политике", - подчеркнула представитель Пентагона, добавив, что США "не находятся в состоянии войны с Россией".

Сингх также отказалась комментировать сообщение Минобороны РФ о том, что накануне над Брянской областью были сбиты ракеты ATACMS.