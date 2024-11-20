The Times сообщила, что Украина имеет лишь 50 американских ракет ATACMS

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Украинские вооруженные силы располагают всего лишь 50 тактическими ракетами ATACMS, которые могут использоваться для нанесения ударов по целям в глубине территории России, сообщило британское издание The Times.

"Хотя Пентагон не предоставил никаких данных, считается, что у киевского правительства на данный момент имеется всего около 50 ракет. У Украины достаточно ракетных установок HIMARS и MLRS, чтобы запускать их", - отметило издание.

По данным Института изучения войны в Вашингтоне, ракеты ATACMS с радиусом действия в 300 км могут угрожать примерно 245 российским военным объектам от авиабаз до складов боеприпасов.

Тем временем официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх отказалась подтвердить информацию о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование Украиной американских ракет для ударов вглубь российской территории.

Сингх также отказалась комментировать сообщение Минобороны РФ о том, что накануне над Брянской областью были сбиты ракеты ATACMS.

Как сообщило во вторник министерство обороны РФ, ВСУ нанесли удар по объекту в Брянской области шестью ракетами ATACMS производства США, пять ракет были сбиты, одна повреждена.

Системы противовоздушной обороны, которые, по данным Минобороны РФ, были задействованы в перехвате ракет над Брянской областью: С-400 - система дальнего действия (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), "Панцирь-С" - комплекс ближнего действия (холдинг "Высокоточные комплексы", "Ростех").

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разрешение Киеву наносить удары американским оружием вглубь России, если оно действительно было, ознаменует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине.

Осенью 2023 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что США передали Украине ракеты ATACMS. По ее словам, максимальная дальность действия ракет ATACMS составляет около 305 км.

В воскресенье The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.