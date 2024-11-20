Премьер-министр Киргизии обсудил с российским послом вопросы миграции

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым вопросы торгово-экономического сотрудничества и миграции, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней киргизско-российской повестки, включая ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных связей и взаимодействия в миграционной сфере", - говорится в сообщении.

Жапаров отметил важность углубления партнерских отношений между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Вакунов со своей стороны отметил, что российская сторона готова к продолжению активного взаимодействия по всем направлениям.