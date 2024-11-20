Поиск

Премьер-министр Киргизии обсудил с российским послом вопросы миграции

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров обсудил с российским послом в Бишкеке Сергеем Вакуновым вопросы торгово-экономического сотрудничества и миграции, сообщила пресс-служба киргизского правительства.

"В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двусторонней киргизско-российской повестки, включая ход реализации ранее достигнутых договоренностей. Особое внимание было уделено вопросам торгово-экономического сотрудничества, укрепления культурных связей и взаимодействия в миграционной сфере", - говорится в сообщении.

Жапаров отметил важность углубления партнерских отношений между двумя странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества.

Вакунов со своей стороны отметил, что российская сторона готова к продолжению активного взаимодействия по всем направлениям.

Акылбек Жапаров Киргизия Сергей Вакунов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Что случилось этой ночью: 20 ноября, среда

Трамп выдвинул Линду МакМахон на пост министра образования

SpaceX сообщила о новом успешном тестовом полете самой большой в мире ракеты

SpaceX сообщила о новом успешном тестовом полете самой большой в мире ракеты

МКС уклонилась от космического мусора

Трамп выдвинул руководителя финансовой фирмы Cantor Fitzgerald на пост главы Минторга

Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Президент Сербии не сомневается в заявлениях Путина по ядерной доктрине РФ

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа

Национальная разведка США начала проводить брифинги для Трампа
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });