Глава Минэнерго Молдавии собирается в Петербург на переговоры с "Газпромом"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов планирует обсудить с "Газпромом" вопрос о поставках газа в Приднестровский регион.

"Мы сделаем всё возможное, всё, что в наших силах, чтобы обеспечить стабильные потоки природного газа в страну, защиту потребителей и стабильность Приднестровского региона", - сказал он журналистам после заседания правительства.

Ранее сообщалось, что министр в конце ноября может поехать в Россию, чтобы представить руководству "Газпрома" новое руководство "Молдовагаза". Однако правление этой российско-молдавской компании до сих пор не утверждено.

Парликов подтвердил, что он может поехать в Петербург для встречи с руководством "Газпрома", но этот визит нужно согласовать с премьер-министром и с российской компанией.

Ранее и.о. главы "Молдовагаза" Вадим Чебан отмечал, что кандидаты в правление могут быть утверждены только после презентации "Газпрому". По его словам, вопрос назначения нового состава правления "Молдовагаза" может решиться до конца 2024 года.

Правление "Молдовагаза" - коллегиальный исполнительный орган, состоящий из девяти членов, назначаемых по предложению основных акционеров на трехлетний срок. Срок полномочий некоторых членов правления истек в июне, и Министерство энергетики Молдавии впервые выбрало своих кандидатов на открытом конкурсе.

На должность главы правления Минэнерго предложило Дорина Жунгиету. До настоящего времени он работал за рубежом, в том числе в крупных международных компаниях.

На протяжении пяти лет, с сентября 2019 года пост главы правления "Молдовагаз" занимает Чебан, мандат которого был продлен в июне 2021 года.

В октябре правительство Молдавии одобрило план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024-2025 годов. В документе отмечается, что, несмотря на то, что в настоящее время существует с контракт на поставки газа с "Газпромом", которые идут в Приднестровский регион, существует риск расторжения контракта. Также существует неопределенность с продолжением транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

АО "Молдовагаз" основано в 1999 году и является крупнейшей энергетической компанией в Молдавии и одним из самых крупных налогоплательщиков. Деятельность предприятия и его зависимых обществ обеспечивает предоставление услуг для 740 тыс. потребителей в Молдавии, а также частичный транзит природного газа на Балканы. Акционерами АО "Молдовагаз" являются: "Газпром" - 50% плюс 1 акция, правительство Молдавии - 35,33%, Комитет по управлению имуществом Приднестровья - 13,44%, миноритарии - 1,23%.