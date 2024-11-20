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Датские военные следят за китайским сухогрузом после повреждения двух подводных кабелей

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Датские военные ведут наблюдение за китайским сухогрузом Yi Peng 3, который прошел курсом в Балтийском море поблизости от двух подводных кабелей, вышедших недавно из строя, сообщают западные СМИ.

"Минобороны Дании может подтвердить, что его служащие находятся около китайского судна Yi Peng 3", - заявило ведомство, но не стало утверждать, что разрыв кабелей и это судно как-либо связаны.

По данным сайта Marine Traffic, это судно под флагом КНР с 19 ноября стоит на якоре в северной части Датских проливов. Оно ранее вышло из Усть-Луги и направляется в Порт-Саид.

17 ноября стало известно о повреждении кабеля между Литвой и Швецией, а 18 ноября - между Финляндией и ФРГ. Financial Times сообщила, что прокуратура Швеции начала расследование.

19 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв подводного кабеля связи между Финляндией и ФРГ не мог быть случайностью, вероятнее всего, он произошел в результате "гибридных действий". Позднее премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что не удивится, если инциденты окажутся предумышленными.

Представитель МИД Китая Линь Цзяна заявил, что правительство КНР требует от китайских судов строго соблюдать соответствующие законы и нормы безопасности, придает большое значение сохранности инфраструктуры, работает с международным сообществом в создании глобальных систем связи, в том числе подводных кабелей.

Минобороны Дания Финляндия Германия Швеция Китай Литва
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