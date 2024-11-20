Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Фото: Horacio Villalobos/Corbis/Getty Images

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Петиция в поддержку главы парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, в отношении которой идет разбирательство о хищении средств Европарламента, набрала уже 250 тыс. подписей.

"Петиция, которая была запущена для того, чтобы поддержать меня, и которая набрала 250 тыс. подписей за несколько дней, - это особая мирная акция, позволяющая всем желающим выразить свое возмущение", - написала Ле Пен в соцсети Х.

Петиция размещена на сайте партии. Ее можно подписать онлайн. В ней, в частности, утверждается, что судебные разбирательства нацелены на то, чтобы "дискредитировать Марин Ле Пен и ослабить "Национальное объединение".

"Это попытка заглушить истинный голос оппозиции", - указано в петиции.

Ранее в ноябре французская прокуратура потребовала приговорить Ле Пен к пяти годам лишения свободы по делу о хищении средств Европарламента. При этом сторона обвинения просит, чтобы три года из этого срока она отбыла условно, оставшиеся два - с разрешением заменить тюремное заключение на ношение электронного браслета либо на иные менее жесткие варианты ограничения свободы.

Кроме того, прокуратура требует, чтобы политик выплатила штраф в размере 300 тыс. евро. Наконец, прокуроры считают, что Ле Пен нужно запретить на пять лет участие в выборах. В случае, если это требование будет удовлетворено судом, она, в частности, не сможет выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2027 года.

Сама Ле Пен ранее заявила, что не нарушала ни законы Франции, ни правила Европарламента. По ее словам, прокуратура стремится разрушить ее политическую карьеру.

В конце сентября в Париже начались слушания по делу, в рамках которого Ле Пен обвиняют в отмывании средств Европарламента путем фиктивного трудоустройства сотрудников.

Французские СМИ отмечают, что дело связано с выплатой в период с 2004 по 2016 год зарплат сотрудникам "Национального фронта" (с 2018 года - "Национальное объединение") за работу в партии из средств Европарламента, что противоречит уставу ЕП.