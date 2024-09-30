В Париже начался суд по делу Ле Пен о хищении средств Европарламента

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен Фото: Telmo Pinto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В суде Парижа начались слушания по делу, в рамках которого главе ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен вменяют отмывание средств Европарламента путем фиктивного трудоустройства сотрудников, сообщают французские СМИ.

"У нас много аргументов, которые мы можем представить. Хорошо, что у нас есть время - два месяца, чтобы доказать, что мы не нарушили ни одно политическое правило. Поверьте мне, у нас очень серьезные аргументы", - сказала Ле Пен журналистам перед заседанием суда. Трансляцию вели французские СМИ.

СМИ отмечают, что дело связано с выплатой в 2004-2016 гг. зарплат сотрудникам "Национального фронта" (с 2018 года - "Национальное объединение") за службу в партии из средств Европарламента, что противоречит уставу ЕП. Так, СМИ поясняют, что 20 ассистентов депутатов ЕП занимали еще и официальные должности в партии "Национальный фронт". При этом, как отмечается, некоторые из них на деле не выполняли обязанностей, предусмотренных должностями в Европарламенте. Материальный ущерб, нанесенный ЕП в эти годы, оценивают минимум в 3 млн евро, сообщает BFM TV. Марин Ле Пен входила в состав Европарламента в 2004-2017 гг.

Перед судом предстанут 27 человек, большинство из которых - члены "Национального фронта" и евродепутаты, в частности, Марин Ле Пен, ее отец Жан-Мари Ле Пен, вице-председатель партии Луи Альо и генсек партии в 2014-2017 гг. Николя Бе, отмечает BFM TV. Бывший глава и основатель французского ультраправого "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен по состоянию здоровья не смог присутствовать на судебном заседании.

В случае признания вины в "хищении или причастности к хищению средств Европарламента" подсудимым грозит до 10 лет лишения свободы и невозможность баллотироваться на выборах в ближайшие десять лет. Кроме того, Ле Пен могут назначить штраф в размере 1 млн евро.

Судебные разбирательства продлятся до 27 ноября 2024 года.

На президентских выборах в апреле 2022 года Ле Пен показала второй результат, проиграв действующему главе государства Эммануэлю Макрону.

На парламентских выборах 7 июля 2024 года "Национальное объединение" Ле Пен заняло третье место, получив 143 депутатских мандата в нижней палате французского парламента - Национальном собрании.