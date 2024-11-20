Традиционный ужин на День благодарения в США за год подешевел на 5%

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Стоимость традиционного ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, за год снизилась на 5% и составляет $58,08 против $61,17 годом ранее, показали подсчеты American Farm Bureau Federation (AFBF).

Тем не менее, стоимость ужина на 19% выше, чем была в последний год до пандемии COVID-19.

Классический набор для семейного ужина на десять персон включает 12 компонентов: индейка, начинка для индейки, тесто и начинка для тыквенного пирога, булочки с маслом, взбитые сливки, горошек, молоко, батат, овощной набор (морковь и сельдерей), свежая клюква и дополнительные мелкие ингредиенты. В расчете на человека стоимость такого набора в этом году составит $5,8.

За минувший год многие ингредиенты из списка подешевели.

Индейка, главное блюдо традиционного застолья, снизилась в цене на 6% - теперь тушку весом 16 фунтов (7,3 кг) можно купить в среднем за $25,67.

"Индейка обычно является главным украшением стола в День благодарения и, как правило, самой дорогой частью трапезы, - отмечает экономист AFBF Бернт Нельсон. - Поголовье индеек в США сократилось до минимума с 1985 года из-за птичьего гриппа, однако общий спрос также упал, в результате чего цены для семей, планирующих праздничный обед, снизились".

Цены на молоко упали более чем на 14% по сравнению с прошлым годом, замороженный горошек подешевел на 8,1%, сельдерей и морковь - на 6,4%.

Между тем, начинка для индейки и булочки подорожали на 8%, клюква - на 12%.

В AFBF отмечают, что стоимость традиционного ужина на День благодарения будет самой низкой на юге США ($56,81) и самой высокой на западе страны ($67,81).