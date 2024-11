В США ритейлеры на фоне слабого спроса объявили "черную пятницу" заранее

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Американские ритейлеры в условиях снижения спроса приурочили к "черной пятнице" многодневные распродажи, пишет Financial Times.

В 2024 году "черная пятница" выпадает на 29 ноября, однако Walmart Inc., Amazon.com Inc., Target Corp. и Macy's Inc. уже запустили акции по ее случаю.

При этом продажи товаров широкого ассортимента в натуральном выражении (general merchandise unit sales) на неделе, завершившейся 16 ноября, сократились на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным Circana.

Национальная федерация ритейлеров (NRF) прогнозирует в 2024 году общий рост розничных продаж в праздничный сезон (с 1 ноября по 31 декабря) на 2,5-3,5% без учета автомобилей, бензина и счетов в ресторанах. Это будет соответствовать диапазону от $979,5 млрд до $989 млрд и станет новым рекордом, однако темпы роста будут минимальными с 2018 года.

"Черной пятнице" предшествует День благодарения (28 ноября), а после нее проводится киберпонедельник (2 декабря).