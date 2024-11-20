ExxonMobil подписала соглашение о поставках лития на завод LG Chem в США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Exxon Mobil Corp. и LG Chem Ltd. заключили предварительное соглашение, предполагающее поставки американской компанией лития для завода LG Chem в США.

Как говорится в пресс-релизе ExxonMobil, компании подписали соглашение о намерениях, в рамках которого предусмотрены поставки 100 тыс. тонн катода лития в течение нескольких лет. Его будут транспортировать с планируемого проекта ExxonMobil на предприятие LG Chem в Теннесси, начавшее работу в декабре прошлого года.

В июне НК подписала похожее соглашение с другой южнокорейской компанией – SK On Co.

Литиевая стратегия ExxonMobil, анонсированная в ноябре 2023 года, согласуется с планами правительства США по сокращению зависимости от Китая в плане поставок важнейших минералов.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 0,2% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 18,7%.