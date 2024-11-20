Поиск

ExxonMobil подписала соглашение о поставках лития на завод LG Chem в США

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Exxon Mobil Corp. и LG Chem Ltd. заключили предварительное соглашение, предполагающее поставки американской компанией лития для завода LG Chem в США.

Как говорится в пресс-релизе ExxonMobil, компании подписали соглашение о намерениях, в рамках которого предусмотрены поставки 100 тыс. тонн катода лития в течение нескольких лет. Его будут транспортировать с планируемого проекта ExxonMobil на предприятие LG Chem в Теннесси, начавшее работу в декабре прошлого года.

В июне НК подписала похожее соглашение с другой южнокорейской компанией – SK On Co.

Литиевая стратегия ExxonMobil, анонсированная в ноябре 2023 года, согласуется с планами правительства США по сокращению зависимости от Китая в плане поставок важнейших минералов.

Акции ExxonMobil прибавляют в цене 0,2% на предварительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 18,7%.

Exxon Mobil LG Chem США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Посольства Италии, Испании и Греции в Киеве закрылись для посещения

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Картина Магритта "Империя света" продана на аукционе за рекордные $121,2 млн

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

Аналитики UBS ждут подорожания золота к концу 2025 года до $2900 за унцию

The Times сообщила, что Украина имеет лишь 50 американских ракет ATACMS

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

Петицию в поддержку Марин Ле Пен подписали 250 тыс. человек

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

В Швеции изучают причастность сухогруза КНР к разрывам кабеля в Балтийском море

Путин подарил зоопарку Пхеньяна более 70 животных, включая льва и двух медведей

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Уолл-стрит преимущественно выросла, несмотря на геополитические риски

Что случилось этой ночью: 20 ноября, среда

Трамп выдвинул Линду МакМахон на пост министра образования

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });