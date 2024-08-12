В США около 40% крупных производственных проектов в рамках IRA были отложены

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В США около 40% крупнейших производственных проектов, объявленных президентом страны Джо Байденом в рамках пересмотра промышленной и климатической политики, были отложены или приостановлены, пишет Financial Times.

В 2022 году в США были приняты законы Inflation Reduction Act (IRA) и Chips And Science Act, предусматривающие налоговые льготы, кредиты и субсидии более чем на $400 млрд для восстановления производства и ускорения энергетического перехода. Однако крупные проекты (каждый стоимостью более $100 млн) в общей сложности на $84 млрд были отложены на срок от двух месяцев до нескольких лет или приостановлены на неопределенный срок, обнаружила FT.

Компании заявили, что ухудшение рыночных условий, замедление спроса и отсутствие политической определенности в год выборов заставили их изменить свои планы.

Подобные задержки вызывают вопросы относительно ставки Байдена на то, что промышленная трансформация поможет созданию рабочих мест и принесет экономическую выгоду после того, как США десятилетиями выводили свое производство за пределы страны.

Алекс Жак, специальный помощник президента по экономическому развитию и промышленной стратегии, настаивал на том, что администрация Байдена добилась "несомненного успеха" в стимулировании строительства и производства.

"Конечно, мы хотим, чтобы эти проекты были запущены и реализованы как можно быстрее. Мы продолжаем работать над устранением барьеров, связанных с разрешениями и финансированием, там, где они существуют", - сказал он.

В число крупнейших приостановленных проектов входят завод по выпуску солнечных панелей Enel стоимостью $1 млрд в Оклахоме, комплекс по производству различных типов аккумуляторов LG Energy Solution за $2,3 млрд в Аризоне и предприятие по переработке лития Albemarle стоимостью $1,3 млрд в Южной Каролине.

FT провела более сотни интервью с компаниями, государственными и местными органами власти для определения статусов проектов, а также изучила корпоративные пресс-релизы и документы. Хотя о многих задержках было объявлено, о некоторых официально не сообщалось.

Недалеко от приостановленного проекта Albemarle находится объект, на который производитель полупроводников Pallidus в прошлом году планировал перенести свою штаб-квартиру из Нью-Йорка. Также компания собиралась создать здесь производственные мощности, инвестировав $443 млн. Ожидалось, что они начнут работать в третьем квартале 2023 года, однако здание до сих пор не используется.

"Мы затаили дыхание и смотрим, что произойдет", - заявил глава города Бел-Эйр (штат Канзас) Тед Генри. В этом городе Integra Technologies в прошлом году планировала построить завод по производству полупроводников стоимостью $1,8 млрд, но пока не продвинулась вперед из-за неопределенности с государственным финансированием. В случае успеха предприятие станет "региональной победой" для небольшого города с населением 8 тысяч человек, отметил Генри.

Несколько производителей солнечных панелей, включая Maxeon, Heliene и Meyer Burger, в 2023 году отложили запуск заводов в США после обвала мировых цен, вызванного перепроизводством в Китае.

Ослабление спроса на электромобили в стране также затормозило производственные планы. Так, южнокорейская Samkee отложила открытие линий по производству электромобилей в Алабаме на один-два года.

"Не все из этих предприятий выйдут в эксплуатацию, - считает вице-президент по анализу рынков и политики в отраслевой группе American Clean Power Джон Хенсли. - Это просто здоровая часть конкурентной среды".

Задержки вызваны также такими факторами, как медленное развертывание правительством финансирования полупроводниковых проектов в рамках Chips Act и отсутствие ясности в правилах IRA.

Производитель электролизеров Nel Hydrogen приостановил постройку завода за $400 млн в Мичигане из-за неопределенности относительно правил налоговых льгот для водорода. Anovion, производитель деталей для аккумуляторов в Джорджии, отложил проект стоимостью $800 млн более чем на год из-за отсутствия ясности относительно правил IRA для электромобилей.

Возможная победа Дональда Трампа на президентских выборах в ноябре усилила неопределенность. На предвыборных митингах бывший президент обещал прекратить IRA в случае избрания.

Производитель солнечных батарей VSK Energy отказался от объявленного в прошлом году плана инвестировать $250 млн в штате Колорадо и ищет площадки в республиканском штате на Среднем Западе, чтобы, по словам руководителя компании, защитить проект от потенциальной администрации Трампа. "Вы, вероятно, на всякий случай захотите оказаться в "красном" штате, чтобы кто-то из той же партии боролся за вас и ваши права", - сказал глава VSK Energy.

Намерения VSK Energy вложить $1,25 млрд в завод для выпуска деталей солнечных панелей также были отложены.