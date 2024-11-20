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И.о. главы Абхазии поручил найти средства на оплату перетока электроэнергии из РФ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил в среду правительству найти средства для дальнейшей оплаты поставок электроэнергии из России, переток из РФ оплачен до 22 ноября.

"По состоянию на данный момент переток оплачен до пятницы, 22 ноября, а из-за критического уровня воды в Джварском водохранилище и, как следствие, сокращения объемов выработки электроэнергии комплексом ИнгурГЭС (Ингурской гидроэлектростанции), дефицит покрывается за счет коммерческого перетока из Российской Федерации", - сообщила пресс-служба и.о. президента.

Гунба поручил вице-премьерам найти средства для дальнейшей оплаты перетока, чтобы "не оставить население без электроэнергии", говорится в сообщении.

С 1 ноября Абхазия закупает электроэнергию у "Интер РАО" из-за энергодефицита.

Абхазия Бадра Гунба
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