Власти Абхазии внесли оплату за переток электроэнергии из России до 29 ноября

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Абхазии оплатило коммерческий переток электроэнергии из России за предстоящую неделю до 29 ноября, сообщил в пятницу на совещании в кабинете министров исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

"Проплатили коммерческий переток до следующей пятницы. Мы консолидируем все имеющиеся возможности - как бюджетные, так и внебюджетные - и делаем все необходимое для того, чтобы не оставить наше население без электроэнергии", - сказал Нанба.

Исполняющий обязанности вице-премьера, министра финансов Владимир Делба в свою очередь сообщил, что на поддержку энергетической отрасли в 2024 году направлено 360 млн рублей. "К этой сумме можно добавить еще 200 млн рублей адресных целевых средств российской финансовой помощи. Итого: 560 млн рублей, из которых 285 млн рублей направлено на оплату коммерческого перетока", - сказал он.

Делба отметил, что четвертый месяц правительство обеспечивает замещение российской финансовой помощи по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы. "Объем этих расходов составил на сегодняшний день 398 миллионов рублей", - отметил он.

20 ноября исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству найти средства для дальнейшей оплаты поставок электроэнергии из России, переток из РФ был оплачен до 22 ноября. С 1 ноября Абхазия закупает электроэнергию у "Интер РАО" из-за энергодефицита.

4 сентября глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил, что Россия с 1 сентября частично приостановила финансовую помощь Абхазии. Прекращение софинансирования зарплат коснулось врачей, учителей, работников культуры и спорта и некоторых других бюджетников. По словам министра, это произошло из-за невыполнения Абхазией обязательств перед Москвой.

Он пояснил, что в соответствии с российско-абхазским соглашением о программе социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы, Минэкономразвития России может частично или полностью приостановить финансовую помощь республике, если в Сухуме не будут соблюдать положения соглашения, касающиеся гармонизации законодательства двух стран.

В правительстве Абхазии тогда пообещали найти денежные средства и выполнить обязательства по выплате зарплат бюджетникам, несмотря на сокращение части финансирования.