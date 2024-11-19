Бадра Гунба приступил к исполнению полномочий президента Абхазии

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент Абхазии Бадра Гунба приступил к исполнению обязанностей президента республики, сообщает инфоцентр президента.

"В связи с принятием решения Народного Собрания об отставке президента республики Аслана Бжании и в соответствии с Конституцией Абхазии, я приступил к исполнению полномочий и обязанностей президента Республики Абхазия. Мною даны поручения всем руководителям и органам госуправления выполнять свои функции в соответствии с законодательством Абхазии для сохранения и обеспечения жизнедеятельности государства", - сказал он.

Парламент Абхазии на внеочередном заседании 19 ноября принял отставку президента республики Аслана Бжании. Бжания подал заявление о сложении полномочий президента в результате многочасовых переговоров, которые проходили накануне ночью в Минобороны Абхазии с участием представителей руководства республики и лидеров оппозиции.

Стороны договорились, что обязанности президента до новых выборов будет исполнять вице-президент Гунба.

По соглашению в отставку должен уйти премьер-министр Александр Анкваб. На его место назначат бывшего спикера парламента Валерий Бганбу. Его кандидатура не вызвала возражений ни у одной из сторон, принимавших участие в переговорах.

В соответствии с соглашением, все действующие министры исполняют свои обязанности до вступления в должность вновь избранного президента.

"Дату проведения выборов президента Абхазии назначит парламент республики, возможно, уже на следующей неделе, после консультаций с ЦИК республики", - сообщил "Интерфаксу" депутат Народного собрания Левон Галустян.