Армия обороны Израиля сообщила о поражении свыше 100 целей в Ливане за сутки

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Израильские военные сообщили, что поразили за последние сутки более 100 целей, связанных с движением "Хезболла" в Ливане, сообщает в среду Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

По данным ЦАХАЛ, удары пришлись по пусковым установкам, складам оружия, командным пунктам и другим объектам военной инфраструктуры "Хезболлы".

Кроме того, израильское военное командование сообщило в среду "о ликвидации в воскресенье двух командиров, ответственных за ракетные удары "Хезболлы" по гражданскому населению Израиля в регионе Западная Галилея и в прибрежных районах".

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру радикального шиитского движения "Хезболла" на юге Ливана и в Бейруте. Армия обороны Израиля также заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Со своей стороны, бойцы "Хезболлы" ежедневно ведут ракетные обстрелы израильской территории.