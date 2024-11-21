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Житель Флориды арестован по обвинению в подготовке подрыва биржи NYSE

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Во Флориде арестован 30-летний Харун Абдул Малик Йенер, ФБР ему предъявила обвинение в подготовке подрыва здания Нью-Йоркской фондовой биржи за неделю до Дня благодарения, передает АР со ссылкой на документы спецслужбы, представленные окружному суду Южной Флориды.

Ему вменяют попытку заложить в здание биржи самодельное взрывное устройство и дистанционно привести его в действие. Впервые перед судом он предстал 20 ноября. Суд оставил его под стражей до начала судебного процесса.

ФБР начала расследование против Йенера в феврале, получив сигнал о том, что он хранит на складе схемы изготовления взрывных устройств. При обыске в его ячейки нашли такие чертежи, наручные часы с таймерами, платы и другую электронику, которая могла быть использована для сборки бомб. Выяснилось, что он с 2017 года искал в интернете информацию о создании взрывных устройств.

Работавшим под прикрытием агентам ФБР он объяснял, что хочет взорвать фондовую биржу за неделю до праздника, который в 2024 году выпадет на 28 ноября, чтобы "разбудить людей" и вызвать "перезагрузку" правительства США. Он также говорил агентам, что планируемый им взрыв будет такой, как если бы в здании сработала "небольшая ядерная бомба", и погибнут все, кто будет на бирже.

Он попросил агентов предоставить ему фотографии NYSE, чтобы выбрать правильное место для установки бомбы, а также другие вещи, включая взрывчатые вещества, сообщает CBS News. Один из агентов утверждает, что Йенер говорил, что чувствует себя как бы Усамой бен Ладеном, пишет Axios.

По данным следствия, в октябре он пересобрал две рации, чтобы они могли стать дистанционными пультами управления для бомбы. Заложить ее в здании он планировал лично, говорится в судебных документах.

Нью-Йорк NYSE США ФБР Харун Абдул Малик Йенер Флорида
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