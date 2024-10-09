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ФБР арестовала афганца, планировавшего теракт в день президентских выборов в США

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Американский Минюст сообщил об аресте проживающего в Оклахоме 27-летнего гражданина Афганистана Насира Таухеди по обвинению в сговоре с целью совершения теракта от имени "Исламского государства" (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ) в США в день выборов президента.

Согласно сообщению министерства, Таухеди "предпринял шаги по ликвидации активов своей семьи, переселению членов семьи за границу, приобретению автоматов АК-47 и боеприпасов к ним и по подготовке к совершению террористического акта в Соединенных Штатах".

Следователи ФБР изучили тексты с принадлежащих афганцу электронных устройств, на основании этого был сделан вывод о его "приверженности идеологии террористической организации".

В ходе допроса подозреваемый признался, что планировал совершить теракт в день президентских выборов, он и его сообщник, который также был арестован, "стремились стать мучениками" и погибнуть в ходе теракта.

"Таухеди обвиняется в сговоре и попытке также оказать материальную поддержку ИГ, что карается максимальным сроком тюремного заключения в 20 лет, а также в получении огнестрельного оружия для использования в целях совершения тяжкого преступления или (...) терроризма, что карается максимальным сроком тюремного заключения в 15 лет в случае признания виновным", - пояснил Минюст.

Афганистан США ФБР
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