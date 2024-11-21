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Основателя рухнувшего хедж-фонда Archegos приговорили к 18 годам тюрьмы

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Основателя рухнувшего в 2021 году американского хедж-фонда Archegos Capital Management Билла Хвана приговорили к 18 годам тюрьмы за махинации и манипулирование рынком, пишет Financial Times.

Судья Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка Элвин Хеллерштейн отметил, что действия Хвана требуют "серьезного наказания", и сравнил их по масштабу с преступлениями основателя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида, приговоренного к 25 годам лишения свободы за незаконное присвоение средств клиентов.

Виновным Хвана признал суд присяжных в июле.

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Обвинение утверждало, что он вместе с сообщниками искусственно взвинтил цену порядка 10 долевых инструментов, однако в марте 2021 года последовали маржин-коллы, из-за неисполнения которых рыночная стоимость эмитентов за несколько дней обвалилась более чем на $100 млрд.

По мнению федеральных обвинителей, Хван обманом привлек от банков миллиарды долларов для своего хедж-фонда и ввел рынок в заблуждение. Портфель фонда вырос с $10 млрд до $160 млрд, а банки из-за преступной схемы Хвана потеряли миллиарды долларов, заявляло обвинение.

Акции использовались в качестве обеспечения под выданные фонду заемные средства, но Archegos не смог выполнить маржинальные требования, что привело к экстренному закрытию позиций банками.

Инвестиционное сообщество не знало, что Archegos активно торгует акциями некоторых компаний и стал их крупным акционером, поскольку об этом не требовалось отчитываться, говорится в обвинительном заключении. Так, доля Хвана и его фонда в ViacomCBS в определенный момент превышала 50%, отмечается в документе.

Убытки от краха Archegos в числе прочих понесли Credit Suisse, UBS, Morgan Stanley и Mitsubishi UFJ Financial Group.

Обвинение просило Хеллерштейна приговорить Хвана к 21 году тюрьмы и обязать его отказаться от своих активов. По словам обвинителей, финансист не проявил "никакого сочувствия ни к тем, кто купил акции по завышенным ценам и потерял деньги, когда они рухнули, ни к работникам банков Уолл-стрит, <...> ни к собственным сотрудникам".

В свою очередь адвокаты Хвана просили проявить снисходительность к их клиенту в связи с его благотворительной деятельностью и тем, что обвинение, по их мнению, не предоставило достаточных доказательств того, что котировки акций упали только из-за торговых операций Archegos.

Archegos Билл Хван
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