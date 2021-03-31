JPMorgan оценил потери банков из-за хеджфонда Archegos в пределах $10 млрд

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Потери мировых банков в связи с закрытием позиций хедж-фонда Archegos Capital Management могут в общей сложности составить от $5 млрд до $10 млрд, прогнозирует JPMorgan. Об этом сообщает Bloomberg.

Потери, связанные с Archegos, будут "очень существенными", пишут аналитики банка. Они отмечают, что ожидаемые японским банком Nomura Holdings Inc. потери в размере $2 млрд и сообщения СМИ о возможных потерях швейцарского Credit Suisse AG в диапазоне $3-4 млрд "не являются маловероятным раскладом".

Аналитики и инвесторы пытаются подсчитать, сколько в итоге могут потерять банки, связанные с Archegos. Ранее JPMorgan прогнозировал, что закрытие позиций хедж-фонда может стоить им от $2 млрд до $5 млрд.

"Мы до сих пор задаемся вопросом, почему Credit Suisse и Nomura не смогли закрыть все свои позиции на данном этапе", - пишут аналитики. Они ждут детальных раскрытий от банков к концу текущей недели и советуют инвесторам следить за сообщениями кредитных агентств.

Топ-менеджеры Credit Suisse ожидают, что потери, связанные с Archegos, составят несколько миллиардов долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Ситуация может привести к тому, что банк лишится средств, эквивалентных прибыли более чем за год, также она ставит под угрозу планы банка в отношении обратного выкупа акций и грозит репутационными рисками.

Credit Suisse планирует выкупить обратно акции в объеме 1,5 млрд швейцарских франков ($1,6 млрд). Между тем аналитик Berenberg Эоин Муллани прогнозирует, что банк может потерять $3-4 млрд.

Фонд Archegos, управляемый бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хвоном, ликвидировал позиции в объеме около $30 млн. Трейдеры отмечают, что банки, являвшиеся прайм-брокерами фонда, в понедельник продолжили продавать акции, связанные с Archegos.

Archegos в четверг, 25 марта, попросил банки разработать стратегию ликвидации позиций фонда после того, как его крупнейшие позиции резко стали отрицательными, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник. Банкам было предложено отложить крупные сделки и продолжить обсуждение в выходные, однако разговор закончился без достижения соглашения.

В пятницу американский банк Goldman Sachs Group Inc. начал продавать большие объемы акций, связанных с Archegos. Morgan Stanley также поспешил ликвидировать свои позиции.