Основатель криптобиржи FTX Сэм Банкман-Фрид приговорен к 25 годам тюрьмы

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Окружной судья в США Льюис Каплан приговорил основателя и экс-главу обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида к 25 годам тюремного заключения за незаконное присвоение средств клиентов, пишет CNBC.

Жюри присяжных в ноябре 2023 года признало его виновным по семи пунктам обвинения, включая мошенничество с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег.

Судья отметил, что бизнесмен препятствовал правосудию и пытался оказать влияние на свидетелей, что было учтено в приговоре.

Сторона обвинения настаивала на сроке до 50 лет лишения свободы, защита просила ограничить наказание 6,5 годами.

Банкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре 2022 года. Обвинение представило доказательства того, что бизнесмен организовал вывод средств с основанной им биржи FTX для погашения долгов своего хедж-фонда Alameda, финансирования рискованных инвестиций и покупки элитной недвижимости, что привело к банкротству биржи, а её клиенты потеряли миллиарды долларов.