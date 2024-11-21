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Путин заявил, что после ударов западными дальнобойными ракетами конфликт приобрел элементы глобального характера

США не намерены вносить изменения в свою ядерную доктрину

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон не планирует предпринимать ответных мер в связи с обновлением Россией ядерной доктрины, сообщила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не видим никаких причин изменять нашу ядерную политику или доктрину в ответ на заявления России", - заявила Жан-Пьер на брифинге.

Жан-Пьер также напомнила, что США "не были удивлены решением России об изменении ядерной доктрины".

"Россия несколько недель подавала признаки планов обновить доктрину", - отметила представитель Белого дома.

19 ноября президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер заблаговременно дал поручение подготовить новую редакцию Основ ядерного сдерживания и что доктрина опубликована своевременно.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер во вторник также заявил, что США "не видят причин корректировать свою ядерную политику".

Карин Жан-Пьер Госдеп Белый дом
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