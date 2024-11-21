США не намерены вносить изменения в свою ядерную доктрину
Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Вашингтон не планирует предпринимать ответных мер в связи с обновлением Россией ядерной доктрины, сообщила в четверг представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Мы не видим никаких причин изменять нашу ядерную политику или доктрину в ответ на заявления России", - заявила Жан-Пьер на брифинге.
Жан-Пьер также напомнила, что США "не были удивлены решением России об изменении ядерной доктрины".
"Россия несколько недель подавала признаки планов обновить доктрину", - отметила представитель Белого дома.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер заблаговременно дал поручение подготовить новую редакцию Основ ядерного сдерживания и что доктрина опубликована своевременно.
Представитель Госдепа Мэтью Миллер во вторник также заявил, что США "не видят причин корректировать свою ядерную политику".