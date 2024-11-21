Шеф Пентагона не видит признаков готовности России применить ядерное оружие

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин считает, что обновление российской доктрины в области ядерного сдерживания не означает готовности Москвы применить ядерное оружие.

"На данный момент я не вижу признаков того, что существует непосредственное намерение применить ядерное оружие", - сказал Остин в интервью телеканалу NBC.

Шеф Пентагона добавил, что не видит "изменений в их (России - ИФ) стратегическом расположении сил".

По его словам США уже "несколько недель знают о том, что Россия пересматривает свою политику в отношении использования ядерного оружия, и продолжат сохранять бдительность в этом отношении".

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября утвердил Основы государственной политики России в области ядерного сдерживания.