Премьер Казахстана провел совещание по поручениям президента в связи с ситуацией вокруг Украины

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила в пятницу пресс-служба правительства.

Совещание прошло с участием руководства министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

Глава правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. "Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.", - отмечается в сообщении пресс-службы.

"Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки", - информировали в правительстве.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.