Казахстан пока не планирует вывозить граждан с Украины спецрейсами

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Обращений от казахстанцев по эвакуации из Украины пока не поступало, на данном этапе спецрейсов для их вывоза не планируется, сообщил представитель Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

"Наше посольство в Украине работает в штатном режиме, в МИД действует ситуационный центр, который мониторит ход развития событий. По нашим данным, иностранный дипломатический корпус также продолжает свою работу в Киеве и не эвакуирует своих граждан. Обращений от казахстанцев по эвакуации не поступало и спецрейсов на данном этапе не планируется", - сказал он.

По подсчетам министерства, на Украине могут находиться около 300 граждан Казахстана. Назвать их точное число затруднительно в связи с обстановкой в стране.

21 ноября казахстанские дипломаты призвали сограждан, находящихся на Украине, с рекомендацией покинуть страну. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.